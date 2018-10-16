برلماني: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتغلب على قطع الأرحام الذي يسببه الحالي

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي مليء بالمشاكل القانونية على المستويين الإجرائي والموضوعي.





وأشار "فؤاد"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إلى أن مشروع القانون الذي تقدم به نظم الشق الإجرائي ومنها عملية الارتباط والخطبة والزواج وتنظيم الطلاق والنفقات، في ظل أن كل المرتبطين بالقانون الحالي يتألمون من صعوبة التقاضي فيه، فضًلا عن أنه ينظم فكرة الرعاية المشتركة، متمثلة في تطبيق الاستضافة للتغلب على قطع الأرحام الذي سببه القانون الحالي.



