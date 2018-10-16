وزيرة التخطيط: حريصون على أن تكون استراتيجية بناء الإنسان على رأس أولوياتنا

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن السلطة التنفيذية تشارك السلطة التشريعية والمجالس النيابية لعرض أهداف الحكومة وخطة العمل الحالية والمستقبلية.





وأشارت "السعيد"، خلال تصريحاتها لـ فضائية "إكسترا نيوز" مساء الثلاثاء، إلى أن الحكومة حريصة على أن تكون استراتيجية بناء الإنسان على رأس أولوياتها.



