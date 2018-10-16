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أمير الكويت يعزى ملك المغرب فى ضحايا حادث القطار

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:00 م
أمير الكويت يعزى ملك المغرب فى ضحايا حادث القطار
حادث قطار المغرب
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وكالات
 

 

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، برقية عزاء إلى ملك المغرب محمد السادس، فى ضحايا حادث خروج أحد القطارات عن مساره بالقرب من العاصمة الرباط، الذى أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

 

وأعرب أمير الكويت، خلال البرقية، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث، سائلا الله جل وعلا أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

 

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح،ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح برقيتى عزاء مماثلتين إلى الملك المغرب.

 

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