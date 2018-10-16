الفالوجا الفلسطينية تشارك الشيخ زين محمود في حفل "مصر الخير"

تشارك فرقة الفالوجا الفلسطينية للفنون الشعبية ، بالاشتراك مع الشيخ زين محمود وفرقته الموسيقية في حفل ضخم تنظمه مؤسسة مصر الخير وبنك الإسكندرية ، وذلك للمرة الثانية علي التوالي بناء علي رغبة الجمهور بعد العرض المتميز الذي قدمته الفالوجا الفلسطينية وفرقة الشيخ زين محمود.

حيث تقدم فرقة الفالوجا الفلسطينية سهرة فنية خالصة بمزيج من العروض الاستعراضية والدبكة الفلسطينية ، فضلًا عن عروض تراثية مختلفة ومجموعة متنوعة من أغاني التراث الفلسطيني، والتي تهدف إلى إبراز الهوية الفلسطينية بتقديم عروض فلكلورية تظهر صورة الحضارة والتراث الفلسطيني، بما فيها سنوات النضال ومقاومة الاحتلال.

كما تقدم فرقة الشيخ زين مجموعة منه الابتهالات و الإنشاد و الموال ، وذلك يوم الخميس بأرض المعارض مدينة نصر في تمام الساعة الـ7 مساء .

يذكر أن فرقة الفالوجا للفنون الشعبية كانت قد شاركت في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية في دورته الـ 19 ومشاركة فى 18 فرقة فنية تمثل 11 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى 7 فرق محلية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وتقام عروض المهرجان على عدد 8 مسارح داخل مدينة الإسماعيلية وخارجها.

يُشار إلى أن فرقة الفالوجا للفنون الشعبية الفلسطينية، تأسست عام 1983 من مجموعة من طلبة معهد الفالوجا للتمريض التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالقاهرة، وانضم إليها العديد من الشباب الفلسطينيين والمصريين المهتمين والمنتمين للقضية الفلسطينية والراغبين في أن يكون لهم دور فيها.