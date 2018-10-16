عاجل - السعودية | "التعليم" تطلق برنامجًا لتعزيز السلوك الإيجابي بالمدارس

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أطلقت وزارة التعليم ممثلة في إدارتي التوجيه والإرشاد "بنين – بنات"، في جميع إدارات المملكة، الأسبوع المكثّف لبرنامج المدارس المعزّزة للسلوك الإيجابي، في الفترة من 5 إلى 9-2-1440 في المدارس الحكومية والأهلية بكافة مراحلها التعليمية "الابتدائي- المتوسط – الثانوي".





ويهدف البرنامج وفقًا لبيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إلى دعم السلوك الإيجابي وتنميته من خلال بيئة محفزة وجاذبة، ترتكز على استخدام أساليب علمية لتعزيز السلوك الإيجابي لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والتربوي للطالب.





وأوضح مدير عام التوجيه والإرشاد "بنين"، الدكتور يحيى الخبراني، أن الوزارة تهدف من خلال البرنامج إلى إيجاد بيئة تعليمية مؤسسية محفزة للسلوك الإيجابي، وكذلك إيجاد بيئة تدريبية على رأس العمل من خلال تدريب المرشدين /المرشدات في المدارس التي لم يُنفذ المشروع بها، لتمهينهم في تنفيذ وتطبيق أساليب تعزيز السلوك الإيجابي.





وأكد دور الشراكة في المشروع من حيث ‎تعزيز العلاقة بين المدرسة والأسرة والمجتمع المحلي، لإحداث السلوكيات الإيجابية لدى المتعلمين، ودعم المساعدة في تبادل الخبرات بين المعلمين.





من جهتها، أوضحت مديرة التوجيه والإرشاد "بنات"، موضي المقيطيب، أن البرنامج يعنى بدعم السلوك الإيجابي وتنميته من خلال بيئة محفزة وجاذبة، ترتكز على استخدام أساليب علمية لتعزيز السلوك الإيجابي لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والتربوي للطالب، مشيرة إلى أن بداية البرنامج كانت على عدد محدد من الإدارات التعليمية كتجربة، ثم تم تعميمه على جميع الإدارات التعليمية وجميع المراحل التعليمية، وتم تدريب مركزي لمنسقي ومنسقات البرنامج في الإدارات التعليمية بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب.





وكشفت عن تضمين البرنامج في جائزة التميز السلوكي للطلاب والتي تعد من الإضافات الجميلة للميدان، ولأهمية البرنامج والنجاحات المتميزة له في الميدان تم التوجيه بإعداد حملة مكثفة له في الأسبوع السابع من كل عام دراسي جديد تبرز فيه جهود الإدارات التعليمية والمدارس في ذلك.



