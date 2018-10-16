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عرض الفيلم اللبناني كفر ناحوم بمهرجان لندن السينمائي.. غدا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:54 م
عرض الفيلم اللبناني كفر ناحوم بمهرجان لندن السينمائي.. غدا
الفيلم اللبناني كفر ناحوم
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الفجر الفني
 
يشهد مهرجان لندن السينمائي غدا الأربعاء عرض الفيلم اللبناني كفر ناحوم، كما يعرض أيضا يوم الخميس والجمعة، الفيلم شارك من قبل فى مهرجان كان السينمائى و نافس على السعفة الذهبية وغيرها من المهرجانات، وشارك فى بطولته زين الرفيع و يوردانوس شيفراو، و كوثر الحداد  وفادى كمال و نور الحسينى، وكيدرا عزام.

"كفر ناحوم" إخراج نادين لبكى ومن تأليف جهاد حجيلى، شارك فى تأليف فيلمى لبكى السابقين "سكر بنات" و"هلأ لوين"، وتدور أحداث الفيلم فى إحدى مناطق العالم العربى التى تعصف بها أزمات ومشاكل سياسية واجتماعية طاحنة، يسلط الضوء على حياة طفل يعيش بإحدى قرى المنطقة، يعانى من عدد من المشاكل.
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