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مصطفى ثابت: مصر رائدة في ملفي مكافحة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:56 م
مصطفى ثابت: مصر رائدة في ملفي مكافحة الإرهاب وتجديد الخطاب الديني
مصطفى ثابت
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رقية جمال
 
ثمن الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر، في تعقيبه على انطلاق أعمال المؤتمر العالمى الرابع لدار الإفتاء بحضور وفود من 73 دولة، دور الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية في ملف تجديد الخطاب الديني.

وأضاف "ثابت"، خلال حواره مع فضائية "النيل العائلة"، اليوم الثلاثاء، أن من بين الملفات التى أصبحت مصر رائدة فيها هو تجديد الخطاب الديني، وملف مكافحة الإرهاب.

وشدد، على أن الأزهر الشريف، ودار الإفتاء والكنيسة هم الجهات الوحيدة المنوط بها تجديد الخطاب الديني.
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