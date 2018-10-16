عاجل - السعودية | إصابة رجل وامرأة في حريق شقة بالقطيف

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تمكن الدفاع المدني في القطيف، من إخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية، أسفر عن إصابتين لرجل وامرأة.





وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، مساء الثلاثاء، أن الحريق اندلع بغرفة نوم في شقة بعمارة سكنية في حي "القديح"، ونتج عنه إصابة رجل تم علاجه بالموقع، وامرأة تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.







