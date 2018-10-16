خالد الصاوي وعزت العلايلي في ندوة "وحوش المظلات" لـ"73 مؤرخين".. السبت

تقيم مجموعة 73 مؤرخين، ندوة تحت عنوان "وحوش المظلات المصرية"، يوم السبت المقبل الموافق 20 من الشهر الجاري في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك في 17 شارع محمد مظهر الساعة الخامسة مساًء.

وتُقام الندوة احتفالًا بذكرى انتصارات وبطولات حرب أكتوبر، ومن المقرر أن تقوم مجموعة من المحاربين القدماء ومن أبطال حرب أكتوبر والثغرة من وحوش المظلات المصرية، أبطال المعارك والعمليات الخاصة بإلقاء ندوة عن بطولاتهم في حرب أكتوبر.

وتضم الندوة كلٍ من الفنان خالد الصاوي، وعزت العلايلي، وياسر علي ماهر، ورامي وحيد، ومجموعة من أبطال فيلم أسد سيناء.