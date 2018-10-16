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هل يفكر مونتوليفو في خوض تجربة مع مونزا ؟

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:51 م
هل يفكر مونتوليفو في خوض تجربة مع مونزا ؟
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ريهام عبدالمحسن
 
ذكرت تقارير صحفية إيطالية بأن لاعب وسط ميلان ريكاردو مونتوليفو يفكر في الانتقال إلى نادي سيلفيو بيرلوسكوني الجديد مونزا في الدوري الإيطالي.

وكان مونتوليفو قائد الروسونيري منذ وقت ليس ببعيد ولكن المدرب جينارو جاتوسو استبعده. وكان هذا مونتوليفو البالغ من العمر 33 عاما معروضا في السوق هذا الصيف لكنه رفض الرحيل ، حيث تنتظر زوجته طفلا. ونتيجة لذلك، تم إدراج مونتوليفو في قائمة الفريق في مباراة ودية في منتصف الأسبوع خلال مباراة دولية وتم لعبها مع فريق Primavera الشباب بدلاً من اللاعبين الكبار المتبقيين.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأنه يمكن العثور على حل ولم الشمل مع مديري ميلان السابق ادريانو جالياني وسيلفيو بيرلسكوني الذان استحوذا على مونزا هذا الشهر ويفكرون في مونتوليفو كقوة لتعزيز خط وسطهم.
ومع ذلك، فإن اللاعب الدولي السابق في إيطاليا يفضل عدم الانخراط في دوري الدرجة الثالثة، لذا سيستمر حتى يصعد مونزا إلى دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.

ويمتد عقد مونتوليفو فقط إلى يونيو 2019 لذا سيصبح لاعباً مجانيًا بحلول ذلك الوقت.

المزيد عن: ميلان مونزا مونتوليفو
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