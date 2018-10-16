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خالد أبوبكر: مصر تعد جيدًا لعقد منتدى شباب العالم

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:52 م
خالد أبوبكر: مصر تعد جيدًا لعقد منتدى شباب العالم
خالد أبوبكر
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن مصر تعد جيدًا لعقد منتدى شباب العالم، معقبًا: "في جيش كبير من الشباب يعمل من عدة أشهر للخروج بالمنتدى في شكل لائق".

وأشار "أبو بكر"، خلال ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن شرم الشيخ تتزين لاستقبال حضور المنتدى، موجهًا التحية لصاحب فكرة إقامة المنتدى.

وأضاف: "شرم الشيخ من وإحنا الطيارة وحتى ندخل قاعة المنتدى شكلها بيكون مختلف".
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