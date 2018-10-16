بث حي HD يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة فرنسا والمانيا بث مباشر | كورة شوت | لايف اون لاين

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، وتحديدا "ملعب فرنسا" حيث يلتقي بطل العالم مع نظيره الألماني، في قمة ملتهبة ومشتعلة ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، شاهد البث المباشر لمباراة فرنسا وألمانيا بدون تقطيع عبر Bein Sport.





وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرر تطبيق بطولة جديدة بداية من هذا العام، وهي بديل للمباريات الدولية الودية، لكن سيتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى بطولة الأمم الأوروبية 2020، حيث تشهد منافسات تلك البطولة مباريات من العيار الثقيل.





وقرر الاتحاد الألماني منح الثقة في المدرب يواخيم والالتزام بعقده المستمر حتى سنة 2022 كمدرب للمنتخب الألماني رغم ظهوره المخيب للآمال في بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا 2018.





وستكون مباراة ألمانيا وفرنسا مباراة قوية وهامة للمانشافات الذين تعرضوا لهزيمة قاسية أمام المنتخب الهولندي في الجولة الماضية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وقبلها كان التعادل أمام الديوك الفرنسية في ألمانيا بدون أهداف.





موعد مباراة انجلترا واسبانيا اليوم الإثنين:





9:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:45 مساءاً بتوقيت العراق .

8:45 مساءاً بتوقيت السودان .

9:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

7:45 مساءاً بتوقيت تونس .

7:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

10:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

9:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

10:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

9:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:45 مساءاً بتوقيت قطر.

6:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

9:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

6:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .