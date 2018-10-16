مصطفى ثابت يتقدم بمقترح لترشيد استهلاك المياه

استنكر الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر، سوء استخدام المصريين للمياه، وقيام البعض برش الشوارع بالمياه رغم أننا نعاني من عجز مائي كبير.



وأضاف "ثابت"، خلال حواره مع فضائية "النيل العائلة"، اليوم الثلاثاء، أن مشكلة مصر في عدم وضع ضوابط محددة لاستخدام المياه.



واقترح، أن يتم تحديد قدر معين من الاستهلاك وفقًا للمعدل العالمي، وأي إهدار للمياه اعلى من ذلك يكون بتكلفة أعلى، مؤكدًا أن هذا المقترح ليس للضغط على المواطنين، وإنما للحفاظ على المياه وعدم إهدارها، معقبًا: "من أمن العقاب أساء الأدب".

