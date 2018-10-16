فالفيردي يضع الخطة السحرية للمواجهات الثلاث الحاسمة لبرشلونة

يفكر إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، في وضع الخطة الافضل، من أجل الأسابيع الحاسمة القادمة بشهر أكتوبر، والتي تنتظر الفريق الكتالوني في الليجا ودوري أبطال أوروبا.









وبحسب ما ذكرته صحيفة "أس" الإسبانية، فإن فالفيردي ضد اشبيلية، سيشرك كلا من: شتيجن، ألبا، لينجليت، بيكيه، سيميدو، روبيرتو، رافينيا، دينيس، ميسي، سواريز، منير،وبالتالي، فإنه بعد تخطي مباراة اشبيلية فلن يكون هناك مخاطر.









أما عن المواجهات التي سيخوضها البارسا ضد ريال مدريد وإنتر ميلان، فسوف يتم الإعتماد فيها على: شتيجن ، ألبا، لينجليت، بيكيه، سيميدو، بوسكيتس، راكيتيتش، أرتور، ميسي، سواريز، كوتينهو.



