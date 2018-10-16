مصطفى ثابت: ملف مياه النيل "خط أحمر".. ومصر لن تقبل بالمساس بحصتها

أكد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، أن سد النهضة الإثيوبي له مخاطر على مصر، ومياه النيل بالنسبة لمصر خط أحمر.



وأضاف "ثابت"، خلال حواره على فضائية "النيل العائلة"، اليوم الثلاثاء، أن مصر حققت نجاحًا ساحقًا في ملف سد النهضة، بعد فترة من التعالي من قبل إثيوبيا ورفض التفاوض، مشددًا على أن اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات، كان له دورًا كبيرًا في هذا الملف، هو ووزير الخارجية سامح شكري، مشددًا على أن مشكلة مصر ليست في سد النهضة، وانما في السعة التخزينية له.



وتابع، أن سد النهضة حاليًا متوقف، بسبب أزمات مالية، مشددًا على أن موقف السودان من دعم السد لم يعد كما هو، وتقارب مصر مع السودان والسعودية والصين باعتبارها أحد أهم ممولي سد النهضة كان له دور في الضغط على إثيوبيا للتفاوض حول الجوانب الفنية لإنشاء السد، وأصبح لهم دور مؤثر في عملية التفاوض، مشددًا على أن مصر لن تقبل بالمساس بحصتها، وإثيوبيا تعلم أن مصر استعادت دورها الإقليمي.

