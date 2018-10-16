اتحاد جدة يواصل تحضيراته لأحد تحت أنظار المقيرن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي تحضيراته لاستكمال منافسات الدوري السعودي بعد فترة التوقف الدولي، وذلك تحت نظر نواف المقيرن رئيس النادي.

وكثف سلافين بيليتش تدريباته الفنية، كما شارك الحارس أمين بخاري في التدريبات اليوم بينما إكتفى الأسترالي ماثيو جورمان بمتابعة التدريبات بعد فراغهم من تمثيل المنتخبات الوطنية.









ويستعد نادي اتحاد جدة صاحب المركز السادس عشر لخوض مباراة قوية أمام أحد، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



