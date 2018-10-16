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الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل المدبر لهجوم الأهواز الدموي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:43 م
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل المدبر لهجوم الأهواز الدموي
هجوم الأهواز
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وكالات
 

 

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل أمير تنظيم "داعش" في محافظة ديالى العراقية، مؤكدا أنه العقل المدبر للهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز الإيرانية.

 

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان"، أن أمير "داعش" في ديالى ولقبه "أبو ضحى"، قتل على يد "قوات المقاومة" في العراق ضمن عملية خاصة.

 

وتسبب الهجوم الذي استهدف العرض العسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران في 22 سبتمر الماضي، بمقتل 29 شخصا وإصابة عشرات آخرين بجروح، علما أن تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عنه.

 

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