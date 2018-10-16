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سعد الزنط: زيارة "السيسي" لروسيا جاءت في توقيت هام لهذا السبب

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:44 م
سعد الزنط: زيارة السيسي لروسيا جاءت في توقيت هام لهذا السبب
الدكتور سعد الزنط
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كساب أحمد
 
قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا جاءت في توقيت غاية في الأهمية، موضحا أن هناك ضغوطَا كبيرة على المنطقة في محاولة لتغيير جغرافيتها، وهذا واضح فيما يحدث مؤخرًا مع السعودية على خلفية قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خشاقجي.

وتابع "الزنط"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، أن مصر دائمًا تطالب بالحل السياسي في سوريا، ولولا التدخل الروسي في سوريا خلال الفترة السابقة لتغيرات جغرافيا الدولة السورية، مضيفًا أن "السيسي" خلال زيارته لروسيا طالب بضرورة اعادة صياغة الملف السوري.

وأشار إلى أن روسيا تقوم بدور هام في ليبيا رغم الوجود الفرنسي والإيطالي، مشيرًا إلى أن مصر تسعى من خلال علاقاتها مع روسيا لحل القضية الليبية سياسيًا ومنع تحولها لبؤرة إرهاب.
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