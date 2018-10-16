فيسينو يعود للإنتر بعد إصابته في أسبوع الفيفا

قال ماتياس فيسينو لاعب وسط فريق إنتر ميلان، للجهاز الطبي، بانه يأمل أن يكون جاهزا لديربي ميلان في نهاية هذا الأسبوع على الرغم من مغادرته لمعسكر منتخب بلاده الأوروجواي في وقت مبكر.





وأفاد موقع فوتبول إيطاليا بأنه تم استبعاده من المنتخب بعد الشعور بألم في أوتار الركبة اليمنى ولن يشارك في المباراة الودية ضد اليابان.





وأشارت شبكة Sky Sport Italia إلى أن استبعاده كان بمثابة إجراء احترازي محض ويجب أن يكون مستعدًا لمواجهة ميلان في ديربي ديلا مادونينا يوم الأحد.





وسيعود فيسينو إلى ميلان وسيجري اختبارات لمعرفة مدى إصابته.





