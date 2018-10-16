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مصطفى ثابت عن منتدى شباب العالم: "حاجة تفرح.. ونموذج يدعو للفخر"

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:45 م
مصطفى ثابت عن منتدى شباب العالم: حاجة تفرح.. ونموذج يدعو للفخر
مصطفى ثابت
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رقية جمال
 
أكد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، أن منتدى شباب العالم الذى يقام فى الفترة من 3 - 6 نوفمبر فى شرم الشيخ ترويج غير مباشر للسياحة.

وأضاف "ثابت"، خلال حواره مع فضائية "النيل العائلة"، اليوم الثلاثاء، أن هذا المنتدى فكرة عبقرية بدأت بمؤتمر الشباب في الإسماعيلية، معقبًا: "حاجة تفرح، وهو نموذج يدعو مصر باكملها للفخر به".

وتابع، أن هذا المنتدى فرصة لعرض الصورة الحقيقة لمصر على أرض الواقع، إلى جانب صناعة سفراء لمصر من خلال الشباب المشاركين في هذا المنتدى من الدول الأخرى، فضلًا عن أنه فرصة للشباب المصري للاستفادة من تجارب الآخرين في حل مشكلاتهم.
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