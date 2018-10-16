والدة الطالبة التي لدغها ثعبان بمدرسة في إمبابة تروي تفاصيل الواقعة

روّت والدة الطالبة سجود، التي لدغها ثعبان في مدرسة الثورة المصرية التجريبة في إمبابة، تفاصيل الواقعة، قائلة: "الطفلة دخلت وسط الأشجار بالمدرسة علشان تقطف وردة الثعبان لدغها".





وأضافت "والدة الطفلة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، أن التقرير الطبي والأطباء هم من أثبتوا أنها لدغة ثعبان، لافتة إلى أن الثعبان كان غير سام، وحصلت على المصل الخاص به.



