عاجل - السعودية | "الصحة" تعلن شروط الفحص المجاني بحملة "لا تصيرين الثامنة"

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أعلنت وزارة الصحة شروط الفحص المجاني ضمن الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي المستمرة تحت شعار "لا تصيرين الثامنة".





وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الفحص المجاني يتطلب أن يكون عمر المتقدمة للفحص من 40 سنة فأكثر، وألا تكون حاملًا أو مرضعًا، مع مراعاة مرور 4 أشهر على الأقل على الفطام بالنسبة لمن فطمن أطفالهن، وأن تكون سعودية مع إبراز الهوية عند الكشف، وألا تكون السيدة أجريت لها أية عمليات تجميلية على الثديين.





كانت وزارة الصحة أعلنت بدء حملة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار #لاتصيرين الثامنة تزامنًا مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي (الشهر الوردي) الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام.







