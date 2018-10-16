يلا شوت yallaa shoot | بث مباشر مباراة مباراة ليبيا ونيجيريا | مشاهدة مباراة ليبيا ونيجيريا الآن

بطاقة المباراة : ليبيا Vs نيجيريا

البطولة : تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 (الأسبوع 4).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .

الملعب : 1 .

المعلق : محمد بركات .

نتيجة مباراة الذهاب : نيجيريا (4-0) ليبيا.

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يستضيف المنتخب الليبي نظيره النيجيري اليوم الثلاثاء 16-10-2018، في مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

معلومات عن المباراة:

تعرض منتخب ليبيا لخسارة ثقيلة أمام مضيفته نيجيريا 0-4، هي الأولى له في تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقررة عام 2019 في الكاميرون، ويدخل المنتخب الليبي مباراة اليوم وهو لايملك خيار أخر غير الفوز، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويحتاج للفوز من أجل الوصول للنقطة 7 وخطف المركز الثاني من نسور نيجيريا.

بينما يدخل نسور نيجيريا مباراة اليوم بحثا عن خطف صدارة المجموعة من جنوب إفريقيا الذي يتصدر المجموعة بـ7 نقاط بعد فوزه على سيشل بسداسية نظيفة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ليبيا ونيجيريا في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم 15-10-2018، وتذاع المباراة عبر قناة بين سبورت الرياضية.



