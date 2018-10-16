إيران تستدعى السفير الباكستانى في طهران

استدعت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، السفير الباكستانى لدى طهران على خلفية اختطاف 14 من قوات حرس الحدود الإيرانية جنوب شرق البلاد عند الحدود مع باكستان، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وطلبت الخارجية الإيرانية من باكستان العمل على تحرير الرهائن وإلقاء القبض على الخاطفين فى إطار الاتفاقات الدولية الموقعة بين البلدين.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن 14 عنصرا من قوات الأمن الإيرانية، منهم أعضاء فى الحرس الثورى، خُطفوا على الحدود مع باكستان اليوم الثلاثاء وأعلنت جماعة متشددة مسؤوليتها عن الواقعة.

وقال الحرس الثورى الإيرانى فى بيان، نقله التلفزيون الرسمي، إن جماعة متشددة خطفت بعض أفراده عند معسكر حدودى فى مدينة ميرجاوة داخل إقليم سستان وبلوخستان.

وأفاد إبراهيم عزيزى المتحدث باسم جماعة "جيش العدل" المتشددة بأنها خطفت عشرة أشخاص، وأضاف فى تسجيل صوتى أرسلته الجماعة إلى وكالة رويترز: "صباح اليوم هاجمت قوات جيش العدل موقعا حدوديا فى ميرجاوة واستولت على كل أسلحتهم".

وتابع أن الهجوم يأتى ردا على ما وصفه بقمع إيران للسنة فى سستان وبلوخستان، الإقليم الذى تقطنه أغلبية سنية وله تاريخ طويل من الاضطرابات الانفصالية.

وأشارت رويترز إلى أنها حصلت على التسجيل الصوتى من نشطاء فى المنطقة ولكن لم تتمكن من تأكيد صحته.

وتقول إيران إن الجماعات المتشددة تتخذ من باكستان ملاذا آمنا وحذرت من أنها ستضرب قواعدها هناك إذا لم تواجهها إسلام آباد.

وفى شهر سبتمبر الماضى قتل الحرس الثورى 4 متشددين عند معبر حدودى مع باكستان منهم الرجل الثانى فى قيادة جماعة "جيش العدل".