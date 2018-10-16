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بث مباشر مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:18 م
بث مباشر مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة
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بث مباشر مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة البرازيل والأرجنتين الودية التي ستكون بنكهة عربية حيث تحتضنها المملكة العربية السعودي في إطار ودي، وتقرر أن يقام صدام أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل.

 

معلومات عن المباراة:

يدخل المنتخب البرازيلي مباراة اليوم في تحدي حقيقي بعد الفوز على السعودية بهدفين دون رد، ويسعى منتخب السامبا لمحو الذكرى السيئة والخروج على يد بلجيكا من دور الـ8 لمونديال روسيا، ويخوض المنتخب البرازيلي اللقاء بكامل نجومه في مقدمتهم نيمار دا سيلفا وكوتينيو.

 

على الجانب الآخر يدخل منتخب الأرجنتين مباراة اليوم في غياب نجمه الأول ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، ويسعى راقصي التانجو لتحقيق الفوز على منافسهم التاريخي في القارة الأمريكية، وحققت الأرجنتين الفوز برباعية نظيفة على العراق في المباراة الماضية.

 

التشكيل المتوقع:

سيبدأ منتخب الأرجنتين بتشكيل مكون من كلا من:

سيرخيو روميرو- ماركوس أكونيا - فيونيس موري - جيرمان بيزيلا - فابريسيو بوستوس- رودريجو دي بول - فرانكو فازكيز - ماكسيميليانو ميزا - لياندرو باريديس- باولو ديبالا - لوتارو مارتينيز.

 

بينما سيلعب البرازيل بتشكيل يضم :

إيديرسون مورايش- أليكس ساندرو - بابلو كوستا - ماركينيوس – فابينيو- كاسيميرو - فريد - ريناتو أوجوستو - فيليبي كوتينيو - نيمار - جابرييل خيسوس.

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأرجنتين والبرازيل في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORT HD 1، وقناة أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية 1 ودوري بلس بالإضافة إلي قناة العراقية الرياضية والكويت الرياضية بلس.



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