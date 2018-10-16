وانتصر المنتخب النيجيري برباعية نظيفة على ضيفه الليبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، المنتظر إقامتها في الكاميرون.

رابط يلا شوت - مشاهدة مباراة ليبيا ونيجيريا | رابط متجدد مباراة ليبيا ونيجيريا