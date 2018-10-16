تعرف على موعد مباراة الهلال والاتحاد بالجولة السابعة من الدوري السعودي
كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، سيحاول على تقديم موعد مباراة الهلال والاتحاد، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لمدة 48 ساعة، لارتباط الزعيم بمباراة في البطولة العربية.
وستضع لجنة المسابقات في الاعتبار مباراة الهلال في بطولة كأس زايد للأندية أمام نادي النفط العراقي في دور الـ16 يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري، على أن تكون مباراة الهلال مع الاتحاد يوم 25 أكتوبر من تأجيلها.
وكان مقررًا أن يلعب الهلال مباراته أمام الاتحاد يوم 27 أكتوبر إلا أن ذلك سيتعارض مع ميعاد مباراة البطولة العربية يوم 29 أكتوبر، ما يعني أن الزعيم كان سيلعب مباراتين في أقل من 3 أيام.
واعتمد الاتحاد العربي جميع مواعيد مباريات دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية، والتي وصل فيها أندية النصر والهلال والأهلي للدور التالي بعد دور الـ32، حيث تأهل الهلال بعد تغلبه ذهاباً وإياباً على نادي الشباب العماني بنتيجة 2-0، في حين تأهل النصر والأهلي بعد انتصارهما على الجزيرة الإماراتي والمحرق البحريني.
وصرحت إدارة الهلال عبر مدير الكرة فهد المفرج، أنه طلب تقديم مباراته في الجولة السابعة ضد الاتحاد نظراً لارتباط الفريق بمباراة في البطولة العربية مع النفط العراقي، ورفضت إدارة الهلال تأجيل المباراة.