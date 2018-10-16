تعرف على موعد مباراة الهلال والاتحاد بالجولة السابعة من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، سيحاول على تقديم موعد مباراة الهلال والاتحاد، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، لمدة 48 ساعة، لارتباط الزعيم بمباراة في البطولة العربية.





وستضع لجنة المسابقات في الاعتبار مباراة الهلال في بطولة كأس زايد للأندية أمام نادي النفط العراقي في دور الـ16 يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري، على أن تكون مباراة الهلال مع الاتحاد يوم 25 أكتوبر من تأجيلها.



