محافظ البحيرة يشدد على دفن الأسماك النافقة الناتجة عن إزالة الأقفاص السمكية

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار تنفيذ حملات إزالة الأقفاص السمكية المخالفة بمدن ومراكز المحافظة الواقعة على نهر النيل بفرع رشيد وتطهير مآخذ محطات مياه الشرب حفاظًا على صحة المواطنين.



وأشار محافظ البحيرة، إلى وجود تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ لتنفيذ تلك الإزالات، كما وجه باتخاذ اللازم مع الأسماك النافقة داخل الأقفاص أن وجدت ودفنها بالطرق السليمة بمدافن حوش عيسى.



كانت قد شهدت مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية وشئون البيئة والري، لإزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل فرع رشيد بمراكز المحمودية والرحمانية وإيتاي البارود ورشيد، للحفاظ على البيئة البحرية ومياه النيل من التلوث.



تم تنفيذ الحملة بداية من قرية فزارة حتى نهاية حدود المحمودية المشتركة مع مدينة فوة مرورًا بقرى "منية السعيد، ديروط، حلق الجمل، العطف، كفر مليط، المحمودية، السبيل، سنباده، سرنبال، عزبة عبد المجيد"، وتستمر الحملة على مدار 3 أيام لمسح فرع نهر النيل بتلك المناطق وإزالة الأقفاص السمكية الملوثة للنهر بالاشتراك مع الحفارات والصنادل واللنشات من إدارة حماية النيل.