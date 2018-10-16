لايف | مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر اليوم 16-10-2018 سوبر كلاسيكو | كورة لايف | يلا شوت | كورة ستار

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بطاقة مباراة البرازيل والارجنتين اليوم

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موعد مباراة البرازيل والارجنتين اليوم

البطولة : البطولة الرباعية الدولية الودية

القنوات الناقلة: ابوظبي الرياضية HD– KSA SPORTS HD 1

معلق المباراة : لم يحدد

الملعب: مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)

الساعة : 20:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 21:00 مساءًا بتوقيت السعودية





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