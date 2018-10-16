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مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر اليوم الثلاثاء بتاريخ 16-10-2018 في منافسات البطولة الرباعية الدولية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:13 م
مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر اليوم الثلاثاء بتاريخ 16-10-2018 في منافسات البطولة الرباعية الدولية
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مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر اليوم الثلاثاء بتاريخ 16-10-2018 في منافسات البطولة الرباعية الدولية 



أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب البرازيل، ضمن منافسات البطولة الودية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

روميرو ، سارافاي ، بيزيا ، اوتامندي ، تاليافيكو ، باريديس ، لوسيلسو ، باتاليا ، كوريا ، ديبالا ، ماورو ايكاردي


مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر اليوم الثلاثاء بتاريخ 16-10-2018 في منافسات البطولة الرباعية الدولية 

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