مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر اليوم الثلاثاء بتاريخ 16-10-2018 في منافسات البطولة الرباعية الدولية
الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:13 م
مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر اليوم الثلاثاء بتاريخ 16-10-2018 في منافسات البطولة الرباعية الدولية
أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب البرازيل، ضمن منافسات البطولة الودية المقامة في المملكة العربية السعودية.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
روميرو ، سارافاي ، بيزيا ، اوتامندي ، تاليافيكو ، باريديس ، لوسيلسو ، باتاليا ، كوريا ، ديبالا ، ماورو ايكاردي
مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر اليوم الثلاثاء بتاريخ 16-10-2018 في منافسات البطولة الرباعية الدولية
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