أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام منتخب البرازيل، ضمن منافسات البطولة الودية المقامة في المملكة العربية السعودية.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





روميرو ، سارافاي ، بيزيا ، اوتامندي ، تاليافيكو ، باريديس ، لوسيلسو ، باتاليا ، كوريا ، ديبالا ، ماورو ايكاردي









مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر اليوم الثلاثاء بتاريخ 16-10-2018 في منافسات البطولة الرباعية الدولية



