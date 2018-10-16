ديبالا وإيكاردي يقودان هجوم الأرجنتين أمام البرازيل

أعلن سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين التشكيل الأساسي للتانجو، الذي سيواجه البرازيل، في المباراة التي تجمع بينهما في الثامنة مساء، ضمن منافسات بطولة سوبر كلاسيكو في السعودية.





وجاء تشكيلة الأرجنتين في مباراة اليوم كالآتي:





حارس المرمى: روميرو





خط الدفاع: سارافيا، أوتاميندي، بيزيلا، تاليافيكو





خط الوسط: باريديس، باتاليا، لو سيلسو، كوريا





خط الهجوم: ديبالا، إيكاردي



