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ديبالا وإيكاردي يقودان هجوم الأرجنتين أمام البرازيل

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:10 م
ديبالا وإيكاردي يقودان هجوم الأرجنتين أمام البرازيل
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أحمد عصام
 
أعلن سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين التشكيل الأساسي للتانجو، الذي سيواجه البرازيل، في المباراة التي تجمع بينهما في الثامنة مساء، ضمن منافسات بطولة سوبر كلاسيكو في السعودية.

وجاء تشكيلة الأرجنتين في مباراة اليوم  كالآتي:

حارس المرمى: روميرو

خط الدفاع: سارافيا، أوتاميندي، بيزيلا، تاليافيكو

خط الوسط: باريديس، باتاليا، لو سيلسو، كوريا

خط الهجوم: ديبالا، إيكاردي

المزيد عن: ديبالا بطولة سوبر كلاسيكو البرازيل الأرجنتين
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