تعرف على ما قدمه أجيري مع المنتخب في المواجهة الثالثة أمام سوازيلاند

حقق المنتخب الوطني فوزا غاليا على مضيفه سوازيلاند بثنائية نظيفة في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى إمم إفريقيا في الكاميرون 2019.

وقاد أجيري اليوم الثلاثاء المنتخب الوطني في المباراة الثالثة له على التوالي مع الفراعنة أمام سوازيلاند بعد توليه المهمة رسمياً خلفاً للمدرب الأرجنتني السابق هيكتور كوبر المدير الفني الحالي لمنتخب أوزبكستان.

وفاز المنتخب تحت قيادة أجيري على سوازيلاند على الرغم من سوء أرضية الملعب وغياب أهم عناصر المنتخب الوطني محمد صلاح الذي يعاني من إجهاد في العضلة الضامة.





واستطاع أجيري الخروج بثلاث نقاط من المباراة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي في اللقاء الثالث ليقطع شوطاً كبيراً نحو التأهل إلى نهائيات إمم إفريقيا في الكاميرون.





ويعد الفوز اليوم على سوازيلاند الثالث للمدرب المكسيكي أجيري في تدريب المنتخب في المباراة الرسمية الثالثة مع الفراعنة بعد الفوز على النيجر بسداسية في برج العرب بالإسكندرية ثم سوازيلاند في الجولة الثانية بأربعة أهداف مقابل هدف باستاد السلام في القاهرة.





وحقق المدرب المكسيكي العلامة الكاملة مع المنتخب الوطني في ثلاث مباريات منذ توليه منصب المدير الفني وحصد 9 نقاط كاملة.