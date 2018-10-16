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ماذا قدم محمد محمود في أول مباراة دولية مع منتخب مصر ؟

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:38 م
ماذا قدم محمد محمود في أول مباراة دولية مع منتخب مصر ؟
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أحمد عصام
 
نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز ضد منتخب اي سواتيني، بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية.


وشارك اللاعب الشاب محمد محمود لاعب نادي وادي دجله في الدقيقة 71 بديلا لمروان محسن، حيث قدم أداء جيد في المباراة الأولي له مع مصر.


وسدد محمد كرة قوية في الدقيقة 74 من الشوط الثاني، ولكنها جاءت بجانب القائم الأيمن لحارس منتخب اي سواتيني.


ولم يمرر لاعب وادي دجلة تمريرات خاطئة، إلا في تمريرة واحدة بالجانب الأيسر قبل انتهاء اللقاء.


ويتبقي لمنتخب مصر مباراتين في المجموعة العاشرة، حيث سيلعب ضد منتخب تونس في القاهرة، وسيخوض مباراته ضد منتخب النيجر خارج أرضه.

المزيد عن: منتخب مصر مصر محمد محمود سوازيلاند سواتيني تصفيات كاس الامم الافريقية الفراعنة آي سواتيني أجيري
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