المحمدي: نستهدف الفوز على تونس والنيجر لضمان الصدارة وتحسين التصنيف

عبر أحمد المحمدي قائد منتخب مصر عن سعادته بالفوز علي سوازيلاند 2-0 في لقاء الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.





وقال "المحمدي" في تصريحات عقب المباراة: "الفوز علي سوازيلاند مهم جدًا وكان يجب الفوز لضمان التأهل، وسنبدأ الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا، ونتطلع للفوز على تونس في المرحلة القادمة".





وأضاف: " اللعب في اوروبا مختلف تماما عن اللعب في افريقيا مصر تمتلك لاعبين أقوياء جدا".





وتابع: "لعبت مع جيل ابو تريكة وكان فيه لاعيبة قوية جدا ومعانا مدرب جديد رائع بيلعب بكل قوة وهجوم ومفيش تحفظ".





وأتم: "عندنا رغبة للفوز على تونس والنيجر لضمان صدارة المجموعة من أجل التقدم في التصنيف".



