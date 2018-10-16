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المحمدي: نستهدف الفوز على تونس والنيجر لضمان الصدارة وتحسين التصنيف

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:32 م
المحمدي: نستهدف الفوز على تونس والنيجر لضمان الصدارة وتحسين التصنيف
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علاء خليف
 
عبر أحمد المحمدي قائد منتخب مصر عن سعادته بالفوز علي سوازيلاند 2-0 في لقاء الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا.

وقال "المحمدي" في تصريحات عقب المباراة: "الفوز علي سوازيلاند مهم جدًا وكان يجب الفوز لضمان التأهل، وسنبدأ الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا، ونتطلع للفوز على تونس في المرحلة القادمة".

وأضاف: " اللعب في اوروبا مختلف تماما عن اللعب في افريقيا مصر تمتلك لاعبين أقوياء جدا".

وتابع: "لعبت مع جيل ابو تريكة وكان فيه لاعيبة قوية جدا ومعانا مدرب جديد رائع بيلعب بكل قوة وهجوم ومفيش تحفظ".

وأتم: "عندنا رغبة للفوز على تونس والنيجر لضمان صدارة المجموعة من أجل التقدم في التصنيف".

المزيد عن: مصر سوازيلاند تصفيات أفريقيا المحمدي أحمد المحمدي
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