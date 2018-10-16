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أزهري: الرسول أول من تحدث عن الإنترنت

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:41 م
أزهري: الرسول أول من تحدث عن الإنترنت
الشيخ محمد وهدان
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رقية جمال
 
أكد الشيخ محمد وهدان، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- أول من تحدث عن الإنترنت.

وأوضح "وهدان"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال إن من علامات الساعة "أن يطوف التاجر حول الأفقين (أي حول العالم) فلا يجد ربحًا".

وتابع، أن أسرع مواصلة في الماضي كان الجمل يليها الفرس، فكيف للتاجر أن يطوف حول العالم في لحظة واحدة ولا يجد ربح، فهذا كان حديث عن اكتشاف الإنترنت، وطواف التاجر عبر الإنترنت حول العالم دون أن يحقق ربح.
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