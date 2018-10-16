مشاهدة مباراة ألمانيا وفرنسا رابط كورة لايف HD بث مباشر.. مباراة فرنسا والمانيا في دوري الأمم الاوروبية - كول كورة





تنقل بوابة "الفجر" البث المباشر للمباراة التي تجمع منتخبي فرنسا بطل العالم للعام 2018، ونظيره المانيا ضمن منافسات الامم الاوروبية.





وتحل ألمانيا ضيفًا على فرنسا فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم، الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بمسابقة دورى الأمم الأوروبية.





ويتصدر منتخب فرنسا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط يليه منتخب هولندا فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب ألمانيا جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.









مشاهدة مباراة ألمانيا وفرنسا رابط كورة لايف HD بث مباش ر.. مباراة فرنسا والمانيا في دوري الأمم الاوروبية - كول كورة















