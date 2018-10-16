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تواصل– السعودية | اعتماد المجلس الاستشاري للمعلمين برئاسة الوزير

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:33 م
تواصل– السعودية | اعتماد المجلس الاستشاري للمعلمين برئاسة الوزير
وزير التعليم
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الفجر السعودي
 

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اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى تشكيل المجلس الاستشاري للمعلمين في دورته الأولى برئاسته، وعضوية 28 عضواً، وذلك وفق ما نصت عليه المادة الخامسة من القواعد التنظيمية للمجلس.

 

وجاء الاعتماد بعد فتح باب التقديم للراغبين في الترشح لعضوية المجلس الاستشاري من المعلمين والمعلمات وفق شروط وإجراءات الترشح.

 

أعلن ذلك أمين عام المجلس محمد بن سعد الدخيني المشرف العام على الإعلام والاتصال، مبيناً أن المجلس ضم في عضويته 24 معلماً ومعلمةً، إضافة إلى مدير عام شؤون المعلمين ومدير عام الإشراف للبنات ومدير عام الإشراف للبنين وذلك وفق ما نصت عليه القواعد التنظيمية للمجلس.

 

المصدر:- صحيفة تواصل

 

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