تواصل– السعودية | اعتماد المجلس الاستشاري للمعلمين برئاسة الوزير

تقدم صحيفة تواصل كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.

اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى تشكيل المجلس الاستشاري للمعلمين في دورته الأولى برئاسته، وعضوية 28 عضواً، وذلك وفق ما نصت عليه المادة الخامسة من القواعد التنظيمية للمجلس.

وجاء الاعتماد بعد فتح باب التقديم للراغبين في الترشح لعضوية المجلس الاستشاري من المعلمين والمعلمات وفق شروط وإجراءات الترشح.

أعلن ذلك أمين عام المجلس محمد بن سعد الدخيني المشرف العام على الإعلام والاتصال، مبيناً أن المجلس ضم في عضويته 24 معلماً ومعلمةً، إضافة إلى مدير عام شؤون المعلمين ومدير عام الإشراف للبنات ومدير عام الإشراف للبنين وذلك وفق ما نصت عليه القواعد التنظيمية للمجلس.

المصدر:- صحيفة تواصل