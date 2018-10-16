تواصل– السعودية | "الغذاء والدواء" تضبط 1000 دجاجة غير صالحة للاستهلاك بالرياض

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ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء ما يزيد على ألف دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك عقب مباشرتهم أحد المواقع المخالفة بمدينة الرياض، بمشاركة أمانة منطقة الرياض ومكتب العمل والجهات الأمنية.

واتضح أن الموقع عبارة عن حوش بمنطقة خارج العمران ينشط في تربية الدواجن التي يظهر عليها المرض. ويجري حالياً استكمال الإجراءات النظامية بخصوص هذه المخالفة، والتخلّص من الدجاج.

المصدر:- صحيفة تواصل