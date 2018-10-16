يلا شوت SAUDI بث مباشر مباراة البرازيل والارجنتين البطولة الرباعية كورة لايف مباراة البرازيل اليوم HD بث مباشر يويتوب

الإثارة والمتعة سيكونان عنوان مباراة البرازيل والأرجنتين على الرغم أن منتخب "التانجو" يشارك فى الدورة الودية بتشكيلة أغلبها من الصف الثانى باستثناء ماورو ايكاردى قائد إنتر ميلان الإيطالى وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي، ونيكولاس أوتاميندى مدافع مانشستر سيتى الإنجليزي، وسيرجيو روميرو حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي.





ويغيب عن منتخب الأرجنتين فى مباراة اليوم ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى وجونزالو هيجواين مهاجم ميلان الإيطالي، بعدما تقرر استبعادهم من جانب المدير الفنى ليونيل سكالونى لاعتبارها مباراة ودية ورغبة ميسى فى الحصول على قسط وافر من الراحة، كما يغيب عن مباراة اليوم فرانكو أرماني، ألان فرانكو، جابرييل ميركادو، جونزالو مارتينيز، إتشيكيل بالاسيوس، كريستيان بافون، بسبب الاصابة.









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