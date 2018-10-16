ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

يلا شوت SAUDI بث مباشر مباراة البرازيل والارجنتين البطولة الرباعية كورة لايف مباراة البرازيل اليوم HD بث مباشر يويتوب

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:27 م
يلا شوت SAUDI بث مباشر مباراة البرازيل والارجنتين البطولة الرباعية كورة لايف مباراة البرازيل اليوم HD بث مباشر يويتوب
طباعة
 
يلا شوت SAUDI بث مباشر مباراة البرازيل والارجنتين البطولة الرباعية كورة لايف مباراة البرازيل اليوم HD بث مباشر يويتوب


الإثارة والمتعة سيكونان عنوان مباراة البرازيل والأرجنتين على الرغم أن منتخب "التانجو" يشارك فى الدورة الودية بتشكيلة أغلبها من الصف الثانى باستثناء ماورو ايكاردى قائد إنتر ميلان الإيطالى وباولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي، ونيكولاس أوتاميندى مدافع مانشستر سيتى الإنجليزي، وسيرجيو روميرو حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويغيب عن منتخب الأرجنتين فى مباراة اليوم ليونيل ميسى نجم برشلونة الإسبانى وجونزالو هيجواين مهاجم ميلان الإيطالي، بعدما تقرر استبعادهم من جانب المدير الفنى ليونيل سكالونى لاعتبارها مباراة ودية ورغبة ميسى فى الحصول على قسط وافر من الراحة، كما يغيب عن مباراة اليوم فرانكو أرماني، ألان فرانكو، جابرييل ميركادو، جونزالو مارتينيز، إتشيكيل بالاسيوس، كريستيان بافون، بسبب الاصابة.


يلا شوت SAUDI بث مباشر مباراة البرازيل والارجنتين البطولة الرباعية كورة لايف مباراة البرازيل اليوم HD بث مباشر يويتوب

المزيد عن: مباراة البرازيل والأرجنتين المباراه التام البرازيل والارجنتين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
فرنسا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
ويلز
البطولة الرباعية الودية - السعودية
البرازيل
-
x
20:00
-
الأرجنتين
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جزر القمر
2
x
14:00
2
المغرب
مالاوي
0
x
14:30
0
الكاميرون
سوازيلاند
0
x
15:00
2
مصر
النيجر
1
x
17:00
2
تونس
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الجزائر
0
x
17:00
0
بنين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/16/2018 5:41:30 PM