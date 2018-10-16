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هاتف الألعاب "Huawei Mate 20X" المنتظر سيأتي مع قلم رقمي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:17 م
هاتف الألعاب Huawei Mate 20X المنتظر سيأتي مع قلم رقمي
Huawei Mate 20X
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عقدت شركة هواوي الصينية مؤتمراً صحفيا في العاصمة البريطانية لندن، أمس الإثنين، وذلك من أجل الكشف عن سلسلة هواتف Huawei Mate 20 و Huawei Mate 20 Pro بالإضافة إلى هاتف الألعاب Huawei Mate 20X.

في تسريب جديد ظهر منذ قليل فان إصدار Huawei Mate 20X المزود بشاشة بحجم 7.2 إنش سيدعم القلم الرقمي ليكون بذلك أول هاتف من هواوي يدعم القلم في سلسلة هواتفها ميت 20 الجديدة.

وظهر القلم الرقمي في صور مسربة عبر حساب Huawei Club على تويتر، وبحكم أن كلمة "Mate 20" في المنشور تفصل جهازين عن جهاز ثالث بجانبه القلم، نتوقع دعم ميت 20X فقط للقلم.

من أهم مواصفات Huawei Mate 20X أنه يعمل بمعالج كيرين 980 وهو المعالج الرائع الذى تم الإعلان عنه فى معرض IFA 2018 منذ شهر تقريبا والذى يحمل العديد من المميزات أهمها شريحة المعالج العصبية الجديدة وتوفير الطاقة وإعطائك أداء قوى والعديد من المزايا الأخرى فى كيرين 980.

يضم ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجابايت وسيتم توفير عدد من الإصدارات التى تحمل سعات تخزينية مختلفة وتبدأ من 128 جيجابايت.
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