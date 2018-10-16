"الدفاع" تعرض فيديو بعنوان "أكتوبر 73 بطولات.. تتوارثها الأجيال"

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو بعنوان "أكتوبر 73 بطولات.. تتوارثها الأجيال" في الذكرى الـ45 لنصر أكتوبر 73.



واستعرض الفيديو بعض الخطابات للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل وبعد انتصارات أكتوبر 73.



كما تضمن بعض التصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أكد خلالها أن إرادة الشعب المصري وصبره وقوة تحمله يعبر عن إرادة حقيقية لتغيير الواقع الذي يعيشه.

