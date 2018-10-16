يلا شوت | مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر البطولة الرباعية الدولية | كورة لايف | كورة ستار| كورة اون لاين|بث

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى الثامنة مساء اليوم صوب ملعب "الجوهرة" بمدينة "جدة" السعودية، لمتابعة المباراة الودية المرتقبة التى تجمع بين العملاقين البرازيل والأرجنتين فى ختام منافسات دورة "سوبر كلاسيكو" التى انطلقت فى المملكة الخميس الماضي.





وتعد هذه المواجهة الـ102 التى تجمع بين منتخبى البرازيل والأرجنتين، فاز منتخب البرازيل فى 42 مباراة، بينما فازت الأرجنتين فى 38 مباراة، وتعادل المنتخبان فى 22 مباراة، وسجل لاعبو البرازيل 173 هدفًا، بينما سجل لاعبو الارجنتين 166 هدفًا.



