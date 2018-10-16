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ضبط عاملة تمارس أعمال منافية للآداب بقابل 150 جنيها في الساعة بالغردقة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:23 م
ضبط عاملة تمارس أعمال منافية للآداب بقابل 150 جنيها في الساعة بالغردقة
صورة أرشيفية
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محمد طه
 
تمكنت مباحث الآداب بالبحر الأحمر، من القبض على عاملة سيرفيس وشهرتها "قمر" وتعمل سيرفيس في إحدى الملاهي الليلية بمدينة الغردقة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب دخل شقة بشارع المدارس بالغردقة.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، اخطارا من العميد مدحت منتصر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، يتمكن العقيد عبدالله عباس، رئيس مباحث الآداب، والرائدان محمود الغرباوي، وخالد متولي، معاونا مباحث الآداب، من ضبط " و. ن" وشهرتها قمر 23 سنة عاملة سيرفيس في إحدى الملاهي الليلية بمدينة الغردقة، لقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع احد الرجال داخل إحدى الشقق المفروشة بشارع المدارس، وذلك مقابل 150 جنيه في الساعة الواحدة.

بالكشف الجنائي على المتهمة تبين سبق اتهامها في عدة قضايا آخرها قضية فعل فاضح. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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