بعد تخطي سوازيلاند.. كيف جاءت نتائج 5 مباريات رسمية لمنتخب مصر بدون "صلاح"؟





تغلب منتخب مصر بقيادة مدربه المكسيكي "أجيري" على نظيره منتخب إي سواتيني (سوازيلاند سابقًا)، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019.





وشهدت مباراة سوازيلاند اليوم غياب الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن تشكيلة الفراعنة، وذلك بعد استبعاده من قائمة المنتخب بعد إصابته في لقاء الذهاب الذي جمع المنتخبين يوم 12 أكتوبر الجاري، على ملعب "السلام" وانتهي بفوز منتخب مصر 4-1.





وغاب محمد صلاح خلا مسيرته مع منتخب مصر عن 5 مباريات رسمية، فاز منتخب الفراعنة في مباراتين، وخسر مثلها، وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير كيف جاءت نتائج المباريات الرسمية لمنتخب مصر في غياب "محم صلاح":





- تشاد:

غاب محمد صلاح عن مباراتي منتخب مصر ضد تشاد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، والتي اقيمت بين المنتخبين في نوفمبر 2015، وخسر الفراعنة 1-0 في لقاء الذهاب، بينما فاز في لقاء الإياب برباعية نظيفة.





- غانا:

افتقد منتخب مصر جهود محمد صلاح في مباراة غانا بالجولة الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.





- أوروجواي:

غاب محمد صلاح عن مباراة منتخب مصر ضد أوروجواي في الجولة الأولي لدور المجموعات ببطولة كأس العالم والتي خسرها الفراعنة بهدف نظيف





- سوازيلاند:

غاب محمد صلاح عن مباراة منتخب مصر ضد سوازيلاند اليوم في الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2019، وفاز منتخبنا الوطني بثنائية نظيفة.



