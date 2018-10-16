ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

كورة olline - مشاهدة مباراة تونس والنيجر اليوم | بث مباشر مباراة تونس والنيجر الآن

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:19 م
كورة olline - مشاهدة مباراة تونس والنيجر اليوم | بث مباشر مباراة تونس والنيجر الآن
طباعة
 
كورة olline - مشاهدة مباراة تونس والنيجر اليوم | بث مباشر مباراة تونس والنيجر الآن

يحل المنتخب التونسي ضيفا ثقيلا على النيجر في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة 16-10-2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستقام في الكاميرون يونيو المقبل.

 

معلومات عن المباراة:

يدخل المنتخب التونسي مباراة اليوم وعينه على حجز مقعده في التأهل لبطولة الأمم الإفريقية، حيث يحتل نسور قرطاج صدارة  المجموعة العاشرة برصيد 9 نقاط بعد الفوز في أول ثلاث مباريات وتححقيق العلامة الكاملة، رفقاء كانوا قد تغلبوا على منتخب النيجر في بنتيجة هدف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم 13 من الشهر الجاري بالملعب الأولمبي برادس.

 

بينما يدخل منتخب النيجر هذا اللقاء ويحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أربع جولات، حقق من خلالهم تعادل وحيد وثلاث هزائم، وسيسعون لتحقيق الفوز لحفظ ماء الوجه على المنتخب التونسي الذي ظهر بصورة غير مقنعة في المباراة الأخيرة، منتخب النيجر يتزيل المجموعة وفقد أماله تمامًا للصعود إلى نهائيات أمم أفريقيا والتي ستقام في الكاميرون الصيف القادم .

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:



تنطلق مباراة تونس والنيجر في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4

 


المزيد عن: بث مباشر تونس والنيجر المباراه العلامة الكاملة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
فرنسا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
ويلز
البطولة الرباعية الودية - السعودية
البرازيل
-
x
20:00
-
الأرجنتين
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جزر القمر
2
x
14:00
2
المغرب
مالاوي
0
x
14:30
0
الكاميرون
سوازيلاند
0
x
15:00
2
مصر
النيجر
1
x
17:00
2
تونس
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الجزائر
0
x
17:00
0
بنين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/16/2018 5:51:30 PM