ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

البنزرتي يعلن تشكيل تونس أمام النيجر.. النقاز على الدكة ومعلول خارج القائمة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:18 م
البنزرتي يعلن تشكيل تونس أمام النيجر.. النقاز على الدكة ومعلول خارج القائمة
طباعة
رامي بشاي
 

أعلن فوز البنزرتي المدير الفني لمنتخب تونس تشكيل النسور لمباراة النيجير قي الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 2019 المقرر إقامتها في الكاميرون

 

وجاءت تشكيلة تونس كالتالي :

 

فاروق بن مصطفى - حمزة المثلوثي - أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان براون - محمد أمين بن عمر - إلياس السخيري - أيمن بن محمد - نعيم السليتي - فخر الدين بن يوسف - فراس شواط.

 

ويجلس على دكة البدلاء، معز بن شريفية ومكرم اليديري ورامي البدوي وحمدي النقاز وأحمد خليل وجاسم الحمدوني وأنيس البدري وفراس بالعربي وسيف الدين الخاوي وبسام الصرارفي وطه ياسين الخنيسي.

المزيد عن: علي معلول حمدي النقاز تونس تصفيات كاس الامم الافريقية تشكيل تونس النيجر النقاز
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
فرنسا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
ويلز
البطولة الرباعية الودية - السعودية
البرازيل
-
x
20:00
-
الأرجنتين
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جزر القمر
2
x
14:00
2
المغرب
مالاوي
0
x
14:30
0
الكاميرون
سوازيلاند
0
x
15:00
2
مصر
النيجر
1
x
17:00
2
تونس
ليبيا
-
x
20:00
-
نيجيريا
الجزائر
0
x
17:00
0
بنين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/16/2018 5:51:33 PM