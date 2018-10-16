البنزرتي يعلن تشكيل تونس أمام النيجر.. النقاز على الدكة ومعلول خارج القائمة

أعلن فوز البنزرتي المدير الفني لمنتخب تونس تشكيل النسور لمباراة النيجير قي الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 2019 المقرر إقامتها في الكاميرون

وجاءت تشكيلة تونس كالتالي :

فاروق بن مصطفى - حمزة المثلوثي - أسامة الحدادي - ياسين مرياح - ديلان براون - محمد أمين بن عمر - إلياس السخيري - أيمن بن محمد - نعيم السليتي - فخر الدين بن يوسف - فراس شواط.

ويجلس على دكة البدلاء، معز بن شريفية ومكرم اليديري ورامي البدوي وحمدي النقاز وأحمد خليل وجاسم الحمدوني وأنيس البدري وفراس بالعربي وسيف الدين الخاوي وبسام الصرارفي وطه ياسين الخنيسي.