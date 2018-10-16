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السكة الحديد: انتظام حركة مسير القطارات على خط "القاهرة – أسوان"

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:17 م
السكة الحديد: انتظام حركة مسير القطارات على خط القاهرة – أسوان
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كرستينا عياد
 

أعلنت هيئة السكة الحديد انتظام حركة مسير القطارات على خط القاهرة - أسوان بعد تأثرها نتيجة سقوط عجلة البوجى من جرار قطار رقم ٨٠ ركاب مميز القاهرة – أسوان، في أثناء عمل مناورة بمنطقة تجديدات السكة بين بنى سويف والمنيا دون وقوع اى إصابات.

وأكد المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه على الفور توجه إلى موقع سقوط عجلة البوجى وقيادات الهيئة وتم رفع عجلة البوجى والاستعداد بالسكة؛ لتسيير حركة القطارات.

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