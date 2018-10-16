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HMD تكشف عن هاتف "نوكيا X7" الجديد.. تعرف على سعره!

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:14 م
HMD تكشف عن هاتف نوكيا X7 الجديد.. تعرف على سعره!
Nokia X7
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أعلنت شركة HMD العالمية عن أحدث الهواتف الذكية بعلامة نوكيا التجارية بإسم "نوكيا X7"، الذي أصبح متاحاً للطلب المسبق إبتداءً من اليوم، على أن يبدأ الشحن في الأسبوع المقبل، والخبر السار هو أن الهاتف متاح بسعر أقل مما كان متوقعاً.

مواصفات هاتف نوكيا X7:
- شاشة 6.18 أنش بدقة 1080p+.
- معالج كوالكوم سنابدراجون 710.
- ذاكرة عشوائية 6/4 جيجابايت.
- ذاكرة تخزين داخلية 64/128 جيجابايت.
- نظام أندرويد 8 مع دعم نظام أندرويد 9.
- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12/13 ميجابكسل تدعم المثبت البصري والضبط التلقائي.
- كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.
- دعم مميزات الذكاء الإصطناعي.
- بطارية سعتها 3500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع.
- متاح باللون الأزرق، الأسود والفضي.
- السعر؟ يبدأ من 245 دولار أمريكي.
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