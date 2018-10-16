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إيمي آدمز تبدأ تصوير فيلمها الجديد بنيويورك

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 03:59 م
إيمي آدمز تبدأ تصوير فيلمها الجديد بنيويورك
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أحمد جمال أحمد
 
التقطت عدسات المصورين، اللقطات الأولى للنجمة إيمي آدمز من موقع تصوير فيلمها الجديد The Woman In The Window بمدينة نيويورك.

ويعد الفيلم أحد الأعمال السينمائية المقتبسة، فهو مستوحى من الرواية التي تحمل نفس الأسم للكاتب آي جاي فين، وحصدت أعلى نسبة مبيعات عند طرحها مطلع العام الجاري.

وستشهد فترة الشتاء انشغال إيمي بتصوير أكثر من عمل سينمائي في نفس الوقت، بعد الإعلان عن موعد تصوير مشورعها السينمائي الأول مع النجم ويل سميث مطلع 2019.
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