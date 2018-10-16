المغرب تهدر فوزا سهلا على جزر القمر في تصفيات إفريقيا

خطف منتخب جزر القمر تعادلا قاتلا أمام ضيفه المغرب بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات أمم إفريقيا.

تقدم الفارو بن محمد لجزر القمر في الدقيقة 9، قبل أن يتعادل المنتخب المغربي في الدقيقة خالد بوطيب في الدقيقة 54، وسجل نور الدين أمرابط هدف في الدقيقة 62، وتعادل الفاردو بن محمد أيضا في الدقيقة 90 .

بهذه النتيجة رفع المنتخب المغربي لـ7 نقاط ، بينما وصل جزر القمر للنقطة رقم 2.